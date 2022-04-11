Конкурс-фестиваль «Цветочный бриз» пройдет во Владивостоке

Администрация Владивостока приглашает ландшафтных дизайнеров, флористов, предпринимателей, а также горожан, которые готовы продемонстрировать свои навыки в озеленении городских территорий, принять участие в конкурсе-фестивале «Цветочный бриз». Он пройдет в дальневосточной столице с 6 августа до 15 сентября, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию Владивостока.

Как рассказали организаторы – управление охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока, конкурс пройдет в трех номинациях. Среди них профессиональные – «Малый ландшафтный проект» и «Флористическая композиция на твердом покрытии», и непрофессиональная – «Цветочное оформление входной группы, витрин и прилегающих территорий». Местом для проведения конкурса-фестиваля в профессиональных номинациях станет Театральный сквер.

Прием заявок уже открыт. Подать документы на участие в профессиональных номинациях «Малый ландшафтный проект» и «Флористическая композиция на твердом покрытии» можно на электронный адрес Festivlad@yandex.ru. Первый этапом конкурса будет технический отбор эскизных проектов. Заявки на него принимают до 30 апреля.

В непрофессиональной номинации технический отбор проектов не предусмотрен, поэтому в номинации «Цветочное оформление входной группы, витрин и прилегающих территорий» подготовить работу и направить заявку с приложением фотографий уже готовых цветочных композиций участники могут до 5 августа – на электронный адрес torgvlc@vlc.ru.

Оценка выполненных цветочных композиций по всем конкурсным номинациям пройдет с 6 по 20 августа.

«Цель нашего фестиваля цветов – поддержать профессиональное сообщество, а также выявить наиболее удачные примеры озеленения городских территорий, которые в будущем могли бы применятся на практике и радовать своей красотой жителей и гостей Владивостока», – подчеркнул начальник управления охраны окружающей среды и природопользования Александр Волобуев.

К сотрудничеству в проведении конкурса-фестиваля «Цветочный бриз» также приглашаются предприниматели.

С более подробной информацией можно ознакомиться в Положении о конкурсе (файл прикреплен ниже), а также по телефону 2-614-256.

Также завтра, 12 апреля, в 15:30 в конференц-зале Ботанического сада-института состоится встреча с заинтересованными участниками конкурса.

Ознакомиться с положением о конкурсе можно по ссылке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]