Предприниматели Владивостока могут получить приз за лучшее украшение к Новому году

Предприниматели, украшающие к Новому году входные зоны в свои заведения и внутренние помещения, могут принять участие в городском инстаграм-конкурсе. Лучшие проекты выберут жители города, поставив лайк под постом. Так предприниматели смогут получить денежные призы и компенсировать часть затрат на украшения, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

В украшении входных зон организаторы рекомендуют не просто учитывать новогоднюю тематику, но и внести образ символа будущего года – тигра.

Конкурс будет носить название «Тигры бизнеса 2022». Именно под таким хештегом - #тигрыбизнеса2022 – предпринимателям предлагают выкладывать в Инстаграм посты, демонстрируя свое гостеприимство.

«Владивосток - город предпринимателей, где развивают интересный бизнес и создают уникальные проекты, выводя их на федеральный уровень. Это настоящие тигры нашего города, и именно поэтому конкурс получил такое название», - говорят в управлении экономического развития, которое выступило организатором конкурса.

Конкурс пройдет с 1 по 20 декабря, победители будут определены в трех номинациях: «Лучшее новогоднее оформление среди торгово-развлекательных центров и гостиниц», «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий общественного питания» и «Лучшее новогоднее оформление среди магазинов розничной торговли, аптек, предприятий бытового обслуживания».

В конкурсе могут принять участие предприниматели Владивостока, арендующие или имеющие в собственности объекты недвижимости, фасады которых можно украсить.

Что нужно сделать?

Шаг № 1. Украсьте вход в свое помещение в новогодней тематике.

Шаг № 2. Сделайте 2-3 фото или запишите видео на фоне украшенной входной зоны.

Шаг № 3. Опубликуйте фото или видео в Инстаграме:

с хештегом #тигрыбизнеса2022

отметьте аккаунты @adm_vlc и @crp_vl

укажите, в какой номинации участвуете

Шаг № 4. Заполните анкету с данными вашего бизнеса

Победителей выбирают жители города – видео, набравшее больше всего просмотров и лайков на 16:00 20 декабря, будут лучшим в своей номинации.

Победители конкурса станут обладателями денежных призов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]