Предприниматели Владивостока украшают свои витрины и участвуют в конкурсе

До встречи Нового года осталось 22 дня. Во Владивостоке вовсю идет монтаж новогоднего городка на центральной площади, на улицах появляется праздничная иллюминация, а представители бизнес-сообщества создают настроение, украшая свои витрины, фасады и входные зоны новогодней атрибутикой, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Крупные торговые центры, небольшие магазины и аптеки в виде украшений используют гирлянды, хвойные ветви и разноцветные шары. Днем новогодние игрушки ярко переливаются от солнечных лучей, а ночью праздничную атмосферу создают переливы гирлянд. Например, подобное украшение можно наблюдать над входом в торговый центр «Изумруд».

Магазины с большими витринами пустили гирлянды «дождём», как, например, «Bork». Другие создают в витринах настоящие картины с изображением людей, которые спешат за подарками.

Некоторые магазины используют в оформлении целые хвойные полотна. Так, «Первый парфюмерный» сделал красивый хвойный ковер с золотыми шарами и серебряными звездами, обрамив им арки окон и дверей.

Есть предприниматели, которые вместо традиционной хвои используют в украшении необычные композиции с гирляндами и праздничными шарами. К примеру, так сделал магазин «Роскошь».

Продуктовые магазины и минимаркеты, как и крупные торговые центры, тоже создают для своих посетителей праздничное настроение. Например, небольшая милая елка красуется у входа в минимаркет «Тико».

Чтобы поддержать предпринимателей, администрация Владивостока проводит конкурс на лучшее украшение к Новому году. Для участия необходимо выложить фотографию своей работы в сети «Инстаграм» с хештегом #тигрыбизнеса2022, отметить аккаунты @adm_vlc и @crp_vl.

Конкурс проходит до 20 декабря в трех номинациях: «Лучшее новогоднее оформление среди торгово-развлекательных центров и ресторанно-гостиничных комплексов», «Лучшее новогоднее оформление среди организаций общественного питания» и «Лучшее новогоднее оформление среди организаций розничной торговли, организаций бытового обслуживания».

Победителей выбирают жители города – фото и видео, набравшие больше всего просмотров и лайков на 16:00 20 декабря, будут названы лучшими в своей номинации.

Как уточнили в городском управлении экономического развития, конкурс поможет предпринимателям не только получить денежные призы и компенсировать часть затрат на украшение своего здания, но и станет своего рода рекламой в преддверии Нового года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]