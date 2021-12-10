Как предприниматели готовятся к Новому году и что интересного ждать владивостокцам

Предпринимателей Владивостока приглашают принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее украшение входных зон. Конкурс проходит на платформе «Инстаграм». Победителей выбирают жители города – видео или фото, набравшее больше всего лайков на 16:00 20 декабря, будут лучшими в своей номинации, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Администрация Владивостока будет рассказывать обо всех участниках конкурса вплоть до Нового года.

Так, готовится к участию в конкурсе сеть магазинов по продаже товаров из Японии и Республики Корея «Мегуми». Сотрудники магазинов украшают витрины макетами деревянных елочек, мишурой, гирляндами и яркими новогодними шарами. Как сообщила директор розничной сети «Мегуми» Виктория Хохлова, украшение витрин к Новому году – это обязательная часть их сервиса.

«Важно создавать яркое праздничное настроение – это делает привлекательнее не только наши магазины, но и сам город, он становиться ярче и красочнее, - рассказывает она. - В украшении нам помогают и наши фирменные цвета, они как раз новогодние - красный, серый и белый. Мы не только создаём праздничную атмосферу оформлением витрин, входных зон, но и бесплатно оформляем подарочные наборы. Ведь многие наши покупатели приобретают у нас подарки для своих близких, и сделать правильный выбор тоже помогает праздничная атмосфера».

Кафе, рестораны, магазины, салоны красоты, барбершопы, торговые центры, хостелы, гостиницы, аптеки и другие бизнес-сообщества с помощью конкурса могут заявить о своих новинках и акциях на Новый год, а также получить денежный приз.

Для участия бизнесменам нужно:

- украсить вход в свое помещение в новогодней тематике;

- сделать фото или записать видео на фоне украшенной входной зоны;

- опубликовать фото или видео в Инстаграме с хештегом #тигрыбизнеса2022 и отметить аккаунты @adm_vlc и @crp_vl;

- заполнить анкету с данными вашего бизнеса.

Авторы лучших снимков и видеороликов, набравших больше всего зрительских симпатий в виде лайков, получат денежные призы.

Победители будут определены в трех номинациях: «Лучшее новогоднее оформление среди торгово-развлекательных центров и гостиниц», «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий общественного питания», «Лучшее новогоднее оформление среди магазинов розничной торговли, аптек, предприятий бытового обслуживания».

Как уточнили в городском управлении экономического развития, конкурс поможет предпринимателям не только получить денежные призы и компенсировать часть затрат на украшение, но и станет своего рода рекламой в преддверии Нового года. В украшении входных зон организаторы рекомендуют не просто учитывать новогоднюю тематику, но и использовать образ тигра - символа будущего года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]