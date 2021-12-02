Конкурс для предпринимателей #тигрыбизнеса2022 стартовал во Владивостоке

В среду, 1 декабря, во Владивостоке стартовал конкурс для бизнеса на лучшее новогоднее украшение. Он проходит в социальной сети «Инстаграм». Авторы лучших снимков и видеороликов, набравших больше всего зрительских симпатий в виде лайков, получат денежные призы, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Предприниматели могут просто сфотографировать или записать видео с поздравлением жителей города на фоне украшенной входной зоны в свои заведения. Эти фото либо видео нужно опубликовать в своем аккаунте до 20 декабря с хештегом #тигрыбизнеса2022, а также отметить аккаунты @adm_vlc и @crp_vl. Последним шагом - заполнить анкету участника, перейдя по яндекс-форме. Это займет буквально 5 минут.

Конкурс пройдет с 1 по 20 декабря в трех номинациях: «Лучшее новогоднее оформление среди торгово-развлекательных центров и ресторанно-гостиничных комплексов», «Лучшее новогоднее оформление среди организаций общественного питания» и «Лучшее новогоднее оформление среди организаций розничной торговли, организаций бытового обслуживания».

Победителей выбирают жители города – фото и видео, набравшие больше всего просмотров и лайков на 16:00 20 декабря, будут названы лучшими в своей номинации.

Как уточнили в городском управлении экономического развития, конкурс поможет предпринимателям не только получить денежные призы и компенсировать часть затрат на украшение своего здания, но и станет своего рода рекламой в преддверии Нового года.

В украшении входных зон организаторы рекомендуют не просто учитывать новогоднюю тематику, но и использовать образ тигра - символа будущего года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]