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Анонс на 21 декабря

Анонс на 21 декабря

21 декабря в Приморье стартует Краевой конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли. Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (423) 22-15-803.

21 декабря в 10.00  - Владивосток, церковь св. Павла - Экскурсионно-танцевальная программа в историческом костюме.

21 декабря в 11.00 - Владивосток, церковь св. Павла - Праздничная программа "Чудесный свет Адвента".

21 декбаря - славянский праздник Карачун (Корочун) — день зимнего солнцестояния.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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