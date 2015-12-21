Сегодня, 15:29
Анонс на 21 декабря
21 декабря в Приморье стартует Краевой конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли. Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (423) 22-15-803.
21 декабря в 10.00 - Владивосток, церковь св. Павла - Экскурсионно-танцевальная программа в историческом костюме.
21 декабря в 11.00 - Владивосток, церковь св. Павла - Праздничная программа "Чудесный свет Адвента".
21 декбаря - славянский праздник Карачун (Корочун) — день зимнего солнцестояния.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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