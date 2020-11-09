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Анонс на 16 декабря

Анонс на 16 декабря

16 декабря с 9.00 до 18.00 - Владивосток - будет ограничено движение автотранспорта в районе Тунгусской, 49, в связи с производством работ по обратной засыпке на возведённой подпорной стене.

16 декабря в 16.00 – 19.00 - Владивосток, Адмиральский сквер - Новогодняя мастерская. 

16 декабря в 10.00  - Приморская государственная картинная галерея - Выставка «Роман с камнем Екатерины Великой. Глиптика из собрания Государственного Эрмитажа».

16 декабря в 18.00  - Владивосток, церковь св. Павла - Экскурсионно-танцевальная программа в историческом костюме.

16 декабря - исполняется 70 лет со дня рождения Сергея Кондартенко, председателя Владивостокской городской  общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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