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Анонс на 25 декабря

Анонс на 25 декабря

25 декабря в 12.00 – 19.00 - Владивосток, Адмиральский сквер - новогодняя мастерская: Создание браслетов для загадывания желаний - красная нить;  Валяние из шерсти и изделия из синельной проволоки; Ёлочки и снеговички из бисера.

25 в 16.00 - Приморская государственная картинная галерея - Мастер-классы для детей «Мастерская подарков».

25 декабря в 11.00 и в 15.00 - Владивосток, театр молодежи - Премьера! Спектакль "Снежная Королева".

25 депкабря в 12.00, 13.00, 14.00 - Владивосток, Городской дворец детского творчества - Городские новогодние утренники.

25 декабря в 20.00 - Владивосток, Ораторский клуб (ул Калинина 275в , 6 этаж ("Театр плюс один") -Шоу комедийной импровизации improvl.

25 декабря в 10.00 - Приморская государственная картинная галерея - Выставка иконы Николая Чудотворца.

25 декабря в 14.00  - Владивосток, церковь св. Павла - Экскурсионно-танцевальная программа в историческом костюме.

25 декабря в 10.00 - Приморская государственная картинная галерея - Выставка одной картины С. Герасимова «Композиция № 3».

25 декабря - Рождество Христово у западных христиан. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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