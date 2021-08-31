Для фермеров создали четыре новых точки продаж своей продукции во Владивостоке

Четыре городские площадки для проведения осенних сельскохозяйственных ярмарок созданы во Владивостоке. Управление экономического развития администрации Владивостока приглашает фермеров, а также жителей пригорода и других территорий края, которые хотят реализовать остатки овощей и фруктов со своих участков, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Торговые площадки предоставляются бесплатно, также возможно подключение к электричеству, заезд на территорию на своем автомобиле и возможность размещения автолавки. Желающие могут заполнить онлайн-заявку.

Самая большая точка продажи предлагается в районе поселка Трудовое на территории «Владснаба» (4-я Пригородная, 5). Там предпринимателям предлагают три торговые площадки в общем на 150 мест.

Вторая крупная площадка на 70 мест предлагается в районе бывшего Луговского рынка (Луговая, 22-26/223). Третья точка на 35 мест в районе универсального рынка «Самоцвет» и четвертая точка на 10 мест возле торгового центра «Реми» (Борисенко, 35).

«Данные торговые площадки подходят для реализации овощей, ягод, фруктов, а также бахчевые культуры – дыни, тыквы, арбузы, кабачки и другую продукцию с огородов. Приехать на данные площадки могут жители края, ведущие крестьянское или фермерское хозяйство, а также личное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством и огородничеством. Торговля будет проходить по субботам и воскресеньям», – сказал начальник городского управления экономического развития Александр Вициенко.

По всем вопросам участия следует обращаться в управление экономического развития по адресу: Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 29. Тел. 8 (423) 261-44-93, 261-41-60, адрес электронной почты: torgvlc@vlc.ru .

Кроме того, в городе продолжают работу продовольственные ярмарки по трем адресам: на улице Жигура – по субботам и воскресеньям, на Басаргина – по воскресеньям и на Верхнепортовой – по пятницам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]