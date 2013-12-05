Студент медколледжа предотвратил преступление против школьницы





Будущий медик помог найти воспитанницу коррекционной школы в Черниговке, — передают «Вести: Приморье» по данным СК.

Сегодня в следственном отделе по Спасску-Дальнему от лица и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю вручена благодарность студенту 4 курса «Владивостокского медицинского колледжа» Егору Кириченко за оказание помощи в розыске несовершеннолетней.

В августе 2019 года территорию Черниговской коррекционной школы–интерната покину 16-летняя воспитанница. Поиски несовершеннолетней не увенчались успехом, и в октябре того же года следственными органами было возбуждено уголовное дело по факту безвестного отсутствия последней.

Через несколько дней в следственный отдел обратился Егор Кириченко и сообщил, что узнал о безвестном исчезновении девушки из объявления на автобусной остановке и знает ее возможное местонахождение. В результате проявленной гражданской инициативе Егора Кириченко девушка была найдена, также предотвращены возможные попытки совершения иных преступлений в отношении ее.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]