Новости Общество

Сегодня, 19:04
 

Студент медколледжа предотвратил преступление против школьницы

Студент медколледжа предотвратил преступление против школьницы

Фото: СК по ПК


Будущий медик помог найти воспитанницу коррекционной школы в Черниговке, — передают «Вести: Приморье» по данным СК.

Сегодня в следственном отделе по Спасску-Дальнему от лица и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю вручена благодарность студенту 4 курса «Владивостокского медицинского колледжа»  Егору Кириченко  за оказание помощи в розыске несовершеннолетней.

В августе 2019 года территорию Черниговской коррекционной школы–интерната   покину 16-летняя воспитанница.  Поиски несовершеннолетней  не увенчались успехом, и в октябре того же года следственными органами было возбуждено уголовное дело по факту  безвестного отсутствия последней.  

Через несколько дней  в следственный  отдел обратился Егор Кириченко и сообщил, что узнал о безвестном исчезновении девушки из объявления на автобусной остановке и знает ее возможное местонахождение. В результате проявленной гражданской инициативе Егора Кириченко девушка была найдена, также предотвращены  возможные попытки совершения иных преступлений  в отношении ее.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести