Студент медколледжа предотвратил преступление против школьницы
Будущий медик помог найти воспитанницу коррекционной школы в Черниговке, — передают «Вести: Приморье» по данным СК.
Сегодня в следственном отделе по Спасску-Дальнему от лица и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю вручена благодарность студенту 4 курса «Владивостокского медицинского колледжа» Егору Кириченко за оказание помощи в розыске несовершеннолетней.
В августе 2019 года территорию Черниговской коррекционной школы–интерната покину 16-летняя воспитанница. Поиски несовершеннолетней не увенчались успехом, и в октябре того же года следственными органами было возбуждено уголовное дело по факту безвестного отсутствия последней.
Через несколько дней в следственный отдел обратился Егор Кириченко и сообщил, что узнал о безвестном исчезновении девушки из объявления на автобусной остановке и знает ее возможное местонахождение. В результате проявленной гражданской инициативе Егора Кириченко девушка была найдена, также предотвращены возможные попытки совершения иных преступлений в отношении ее.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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