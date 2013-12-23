Расследование продолжается: задержан подозреваемый в убийстве несовершеннолетней

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю в результате грамотно проведенных следственных и оперативных действий по подозрению в совершении убийства 17-летней жительницы поселка Кировский задержан 24-летний мужчина, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Приморскому краю.

Как сообщалось ранее, 22 ноября 2019 года в Кировском районе пропала 17-летняя девушка. Правоохранительные органы края незамедлительно организовали розыск пропавшей. В связи с тем, что при проверке мест возможного нахождения несовершеннолетняя не обнаружена, у следствия возникли подозрения, что в отношении девушки совершено преступление. По факту безвестного исчезновения следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе проведения оперативных и следственных действий тело потерпевшей обнаружено в реке Уссури.

По версии следствия, в автомобиле между подозреваемым и потерпевшей возникла ссора, в ходе которой подозреваемый насильно нарушил половую неприкосновенность несовершеннолетней и, опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности, решил скрыть следы преступления, убив потерпевшую. После этого, подозреваемый сбросил ее тело в реку Уссури.

В настоящее время с участием подозреваемого проведена проверка показаний на месте, где он подробно рассказал, как совершал преступление и продемонстрировал свои действия на криминалистическом манекене. В рамках уголовного дела назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, расследование продолжается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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