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Сознавшегося в убийстве школьницы мужчину отправили в СИЗО

Сознавшегося в убийстве школьницы мужчину отправили в СИЗО

Фото: Инстаграм @sledcomprim


Сегодня в Кировском районе по ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого в убийстве 17-летней девушки меру пресечения  в виде заключения под стражу, — передают «Вести: Приморье» по информации СК.  

Ранее сообщалось, что следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю в результате грамотно проведенных следственных и оперативных действий  по подозрению в совершении убийства 17-летней жительницы поселка Кировский задержан 24-летний мужчина.

По версии следствия, в автомобиле между подозреваемым и потерпевшей возникла ссора, в ходе которой подозреваемый насильно  нарушил половую неприкосновенность несовершеннолетней и,   опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности, решил скрыть следы преступления, убив потерпевшую. После этого, подозреваемый сбросил ее  тело в реку Уссури.    

В настоящее время с участием подозреваемого проведена проверка показаний на месте, где он подробно рассказал, как совершал преступление и  продемонстрировал свои действия на криминалистическом манекене.  В рамках уголовного дела назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, расследование продолжается, проводятся действия, направленные на закрепление доказательственной  базы и предъявления обвинения.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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