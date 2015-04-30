Сознавшегося в убийстве школьницы мужчину отправили в СИЗО
Сегодня в Кировском районе по ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого в убийстве 17-летней девушки меру пресечения в виде заключения под стражу, — передают «Вести: Приморье» по информации СК.
Ранее сообщалось, что следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю в результате грамотно проведенных следственных и оперативных действий по подозрению в совершении убийства 17-летней жительницы поселка Кировский задержан 24-летний мужчина.
По версии следствия, в автомобиле между подозреваемым и потерпевшей возникла ссора, в ходе которой подозреваемый насильно нарушил половую неприкосновенность несовершеннолетней и, опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности, решил скрыть следы преступления, убив потерпевшую. После этого, подозреваемый сбросил ее тело в реку Уссури.
В настоящее время с участием подозреваемого проведена проверка показаний на месте, где он подробно рассказал, как совершал преступление и продемонстрировал свои действия на криминалистическом манекене. В рамках уголовного дела назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, расследование продолжается, проводятся действия, направленные на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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