Заключен под стражу: что грозит парню за преступление
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 166 УК РФ (угон).
По версии следствия, 30 ноября 2019 года на улице Фрунзе в городе Артеме подозреваемый применил в отношении 23-летней женщины – водителя автомобиля Toyota Vitz опасное для жизни насилие и угнал автомобиль, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения. По ходатайству следователя суд избрал в отношении 17-летнего подозреваемого в угоне автомобиля меру пресечения в виде заключения под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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