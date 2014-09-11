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Заключен под стражу: что грозит парню за преступление

Заключен под стражу: что грозит парню за преступление

Фото: pixabay.com

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации  по Приморскому краю  возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного  ч. 4 ст. 166 УК РФ (угон).

По версии следствия, 30 ноября 2019 года на улице Фрунзе в городе Артеме подозреваемый применил в отношении 23-летней женщины – водителя автомобиля Toyota Vitz опасное для жизни насилие и угнал автомобиль, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения. По ходатайству следователя суд избрал в отношении 17-летнего подозреваемого в угоне автомобиля меру пресечения  в виде заключения под стражу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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