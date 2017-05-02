Не замяли: убийце Дарьи Колесниковой предъявили обвинение
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю предъявлено обвинение 24-летнему жителю поселка Кировский, подозреваемому в убийстве в ноябре 2019 года 17-летней девушки, — сообщают «Вести: Приморье».
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, с целью скрыть другое преступление), п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование).
По версии следствия, на территории населенного пункта поселка Кировский 23 ноября 2019 года в автомобиле между обвиняемым и несовершеннолетней возникла ссора, в ходе которой последний насильно нарушил половую неприкосновенность потерпевшей. Опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности, обвиняемый решил скрыть следы преступления, убив потерпевшую. После этого, он сбросил тело потерпевшей в реку Уссури.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплект мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы. В рамках уголовного дела назначено ряд судебных экспертиз, с участием подозреваемого проведена проверка показаний на месте, допрашиваются свидетели.
Расследование ведется следователями первого отдела особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю.
Ранее «Вести: Приморье» сообщали о том, что мама Дарьи Колесниковой ничего не знает о том, как расследуется убийство её дочери.
Также мы публиковали видео последних минут жизни убитой приморской школьницы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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