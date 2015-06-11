Надругательство над несовершеннолетней и сокрытие улик: причастность обвиняемого доказана
В Приморском крае завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве несовершеннолетней в поселке Кировский, сообщают «Вести:Приморье»
Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя поселка Кировский. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями за убийство, с целью сокрытия другого преступления и изнасилование.
По версии следствия, на территории населенного пункта поселка Кировский 23 ноября 2019 года в автомобиле между обвиняемым и 17-летней несовершеннолетней возникла ссора, в ходе которой последний насильно нарушил половую неприкосновенность потерпевшей. Опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности, обвиняемый решил скрыть следы преступления, убив потерпевшую. После этого, он сбросил тело потерпевшей в реку Уссури.
В ходе расследования уголовного дела проведена большая работа, так назначено и проведено десять различных экспертиз, допрошены свидетели. С участием подозреваемого проведена проверка показаний на месте, отметили в пресс-службе ведомства.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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