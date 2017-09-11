Вилкой и ножом расправился с родственником житель острова Попова
В Приморском крае завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве и вмешательстве в деятельность следователя, сообщает "Вести: Приморье".
Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве и вмешательстве в какой бы тони было форме в деятельность следователя, в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному вмешательству.
По версии следствия, 28 июля 2019 года в квартире дома на улице Советская на острове Попова в ходе распития спиртных напитков обвиняемый в ходе драки нанес не менее 5 ударов вилкой в ногу, а затем продолжил наносить удары по телу ножом своему 62-летнему родственнику.
От полученных телесных повреждений потерпевший скончался. Кроме того, в октябре 2019 года во время выполнения следственных действий обвиняемый, находящийся под стражей в СИЗО с целью воспрепятствования расследования уголовного дела порвал протоколы допроса свидетелей, отметили в в пресс-службе ведомства.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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