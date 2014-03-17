С особой жестокостью расправился с обидчиком житель села в Приморье

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью, сообщает "Вести: Приморье".

Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве, совершенном с особой жесткостью.

По версии следствия, 10 июня 2019 года в квартире дома на улице Набережная в селе Каменка Дальнегорского городского округа произошел конфликт между 52-летним хозяином жилища и временно проживающим у него 35-летним постояльцем. Во время конфликта хозяин жилья выбросил вещи обвиняемого на улицу и выгнал его самого, успев облить ему ноги бензином из канистры. Затем поджег. Постоялец смог потушить огонь на ногах и решил отомстить. Он взял эту же канистру с остатками бензина и облил им тело обидчика. Затем также поджег, решив сжечь заживо своего обидчика. В результате действий обвиняемого потерпевший получил ожоги и скончался.

Следствием собрана достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru