Тело пропавшей в Приморье 17-летней девушки обнаружено в реке Уссури

22 ноября 2019 года в городе Лесозаводске пропала 17-летняя Дарья К. Правоохранительные органы края незамедлительно организовали розыск пропавшей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, в связи с тем, что при проверке мест возможного нахождения несовершеннолетняя не обнаружена, у следствия возникли подозрения, что в отношении девушки совершено преступление. По факту безвестного исчезновения следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе проведения оперативных и следственных действий тело потерпевшей обнаружено в реке Уссури.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленный на установленное всех обстоятельств произошедшего и личность лица, причастного к совершению преступления. В рамках уголовного дела назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, расследование продолжается.