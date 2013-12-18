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Тело пропавшей в Приморье 17-летней девушки обнаружено в реке Уссури

Тело пропавшей в Приморье 17-летней девушки обнаружено в реке Уссури

22 ноября 2019 года в городе Лесозаводске  пропала 17-летняя Дарья К. Правоохранительные органы края незамедлительно организовали розыск пропавшей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, в связи с тем, что при проверке мест возможного нахождения несовершеннолетняя не обнаружена, у следствия возникли подозрения, что в отношении  девушки совершено преступление. По факту безвестного исчезновения следственными  органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю  возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе проведения оперативных и следственных действий тело потерпевшей обнаружено в реке Уссури.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленный на установленное всех обстоятельств произошедшего и личность лица, причастного к совершению преступления. В рамках уголовного дела назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, расследование продолжается.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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