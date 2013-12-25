К «плохим» детям тоже приходит Дед Мороз - Полицейский (видео)





Сладкие подарки привез «Полицейский Дед Мороз» детям из мест принудительного лишения свободы, — сообщают «Вести: Приморье» по информации МВД.

Вот уже на протяжении 28 лет председатель Общественного совета при Управлении МВД России по Приморскому краю, а также Советов почетных граждан города Владивостока и Приморья Светлана Морозова посещает и поздравляет подростков и детей, находящихся в местах принудительного содержания, а также помогает детям сотрудникам органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.

Сегодня в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» в преддверие Нового года Светлана Сергеевна с Дедом Морозом и Снегурочкой вручила новогодние подарки подросткам, содержащимся в следственном изоляторе, а также в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей во Владивостоке. В учреждениях содержатся подростки, подозреваемые в совершении преступлений и правонарушений.

В роли сказочной Снегурочки выступила специалист отделения по связям со СМИ УМВД России по городу Владивостоку Ксения Ратушенко, а костюм Деда Мороза примерил кандидат в отдел по работе с личным составом УМВД России по городу Владивостоку Яков Малов. Содержащимся в СИЗО и ЦВСНП Владивостока ребятам привезли сладкие подарки.

Светлана Морозова поздравила детей с наступающими праздниками, отметив, что несмотря на то, что подростки нарушили Закон, виноваты именно взрослые, вовремя не поддержавшие, недоглядевшие за детьми. «Нужно понять, что это, прежде всего дети. Им нужны внимание, участие и забота. Виноваты и мы, взрослые: вовремя не увидели, не поддержали, вовремя не создали условия для их развития».

Дед Мороз и Снегурочка пожелали ребятам здоровья, счастья и примерного поведения в будущем году, а также посоветовали приобщаться к культуре и спорту, вести здоровый образ жизни и заниматься самообразованием.

С напутственным словом к ребятам из ЦВСНП обратилась и руководитель пресс-службы УМВД Приморья Ирина Сырова. Она подчеркнула, что не бывает безвыходных ситуаций: всегда найдется человек, к которому можно обратиться за помощью, который поможет словом и делом.

Отметим, что в настоящее время в СИЗО-1 содержатся 7 подростков, в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей – 2 ребенка. Новый Год они отметят вдали от родных и друзей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru