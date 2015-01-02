Семеро приморских подростков встретят Новый год в СИЗО

В настоящее время в СИЗО №1 Владивостока содержатся семеро подростков, еще два ребенкав - в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Новый Год они отметят вдали от родных и друзей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, сегодня в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» председставители общественности и сотрудники полиции вручили новогодние подарки подросткам, содержащимся в следственном изоляторе, а также в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей во Владивостоке. В учреждениях содержатся подростки, подозреваемые в совершении преступлений и правонарушений.

В роли сказочной Снегурочки выступила специалист отделения по связям со СМИ УМВД России по городу Владивостоку Ксения Ратушенко, а костюм Деда Мороза примерил кандидат в отдел по работе с личным составом УМВД России по городу Владивостоку Яков Малов. Содержащимся в СИЗО и ЦВСНП Владивостока ребятам привезли сладкие подарки.

Дед Мороз и Снегурочка пожелали ребятам здоровья, счастья и примерного поведения в будущем году, а также посоветовали приобщаться к культуре и спорту, вести здоровый образ жизни и заниматься самообразованием.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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