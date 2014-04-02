Нюша привела в восторг приморских детей

К правовому воспитанию детей полицейские из Уссурийска привлекли собаку. Вместо скучных лекций воспитанникам социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних показали шоу с участием четвероногого сотрудника МВД, — сообщают «Вести: Приморья» со ссылкой на пресс-службу отдела МВД России по городу Уссурийску

В рамках Всероссийской ежегодной акции МВД «Каникулы с Общественным советом» полицейские, общественники и дружинники навестили воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Основной целью мероприятий является правовое воспитание детей и подростков, профилактика правонарушений, организация досуговой их занятости, а также установление доверительных отношений.

Мероприятие началось со знакомства. Полицейский кинолог Елена Романько представила ребятам свою четвероногую подопечную - служебную собаку по кличке Нюша, после чего продемонстрировала ребятам курс послушания, поисковой работы и задержания преступников.

Несколько ребят оставили на асфальте свои головные уборы, а вещь пятилетнего Максима, который сам пожелал участвовать в эксперименте, Нюша пыталась найти. Ребятам с интересом наблюдали, как Нюша принимала положение «лежа» возле найденной вещи. Однако самым запоминающим моментом мероприятия стала демонстрация задержания злоумышленника. Полицейский-кинолог Дмитрий Дубровин выступил для ребят в специальной амуниции в качестве убегающего от сотрудников полиции правонарушителя.

Ребята наперебой задавали кинологам вопросы о дрессировке, умениях и достижениях собаки. Мальчишкам и девчонкам рассказали, как проходят рабочие будни полицейских и их четвероногих помощников, в каких условиях содержатся служебные собаки, сколько часов в день уделяется тренировкам.

После того, как воспитанники социального приюта получили ответы на интересующие вопросы, инспектор по делам несовершеннолетних Мария Журба и член Общественного Совета Татьяна Айропитьянц побеседовали с ними о недопущении противоправных деяний, ответственности за совершение преступлений или правонарушений, а также последствиях девиантного поведения.

Подводя итог мероприятия, ребята поблагодарили гостей за познавательную встречу, а полицейские пожелали успешного начала учебного года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]