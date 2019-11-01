В Приморье троих несовершеннолетних застали за распитием спиртных напитков
В Уссурийске возле общежития Автомобильно-технического колледжа внимание инспектора по делам несовершеннолетних линейного отдела транспортной полиции, капитана полиции Натальи Мекетюк привлекли три 17-летних подростка, которые распивали пиво.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, установлено, что двое несовершеннолетних - учащиеся колледжа, а третий - их друг, который, нигде не учится и не работает.
Незамедлительно о факте распития подростками алкогольных напитков инспектор ПДН проинформировала их родителей, пригласив последних прибыть на место происшествия. В присутствии родителей с подростками была проведена профилактическая беседа о вреде употребления несовершеннолетними лицами алкогольной продукции и мерах ответственности за нарушение общественного порядка.
На всех троих подростков составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст.20.20 КоАП РФ.
На мать юноши не обремененного ни учебой, ни работой составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей).
Информация о противоправном поведении несовершеннолетних подростков инспектором ОПДН транспортной полиции направлена главному врачу ГБУЗ КПБ №1 г. Уссурийска для дальнейшей профилактики и предупреждения повторных аналогичных правонарушений.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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