Полицейские застали двоих молодых девушек за распитием алкоголя на улице Уссурийска

В поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних транспортной полиции майора полиции Александра Хомлюка и капитана полиции Натальи Мекетюк попали две молодые девушки, распивавшие на одной из улиц Уссурийска алкоголь.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО, одна из девушек оказалась 16-летней абитуриенткой, приехавшей для поступления в медицинский колледж. С её слов, приобрести алкогольный напиток в магазине ей помогла совершеннолетняя подруга, она же и вовлекла будущую студентку в совместное распитие алкогольной продукции.

Поскольку несовершеннолетняя девушка достигла возраста административной ответственности, в отношении неё, в присутствии законных представителей, был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.20.20 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Кроме того, административный протокол по ч.1 ст.6.10 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях был составлен в отношении совершеннолетней девушки за вовлечение несовершеннолетней в распитие алкоголя.

Информация о несовершеннолетней девушке, злоупотребившей алкоголем, инспекторами ОПДН направлена в ГБУЗ КПБ №1 г.Уссурийска для дальнейшей профилактической работы с ней врача-нарколога по месту жительства.

С девушками инспекторами ОПДН проведены беседы об ответственности за повторное нарушение административного законодательства и соблюдении правил поведения в общественных местах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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