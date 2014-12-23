«Не пожалела» и попала на штраф жительница Артема

За реализацию алкоголя подростку в Артеме оштрафовали продавца, сообщает "Вести: Приморье".

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местного жителя. Мужчина рассказал, что в магазине, расположенном по улице Космонавтов, продали пиво несовершеннолетнему.

По указанному адресу прибыли сотрудники полиции. Информация подтвердилась. Продавец в свое оправдание рассказала, что реализовала алкогольную продукцию, так как думала, что молодой человек уже совершеннолетний.

В отношении 28-летней жительницы Артема составлен административный протокол по части 2.1 статьи 14.16 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции). Ей назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Правонарушительницу сотрудники полиции предупредили, что в случае повторной продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему она может быть привлечена к уголовной ответственности по статье 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере восьмидесяти тысяч рублей либо исправительных работ на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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