Малолетние экспериментаторы остановили грузовой поезд

На станции Сибирцево сотрудники транспортной полиции выявили двух подростков, игры которых едва не обернулись трагедией, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД.

В дежурную часть ЛО МВД России на станции Уссурийск поступило сообщение от диспетчера дистанции пути. Представитель железной дороги пояснил, что машинист грузового поезда на перегоне станций Сысоевка- Варфоломеевка применил экстренное торможение для предотвращения наезда на посторонний предмет. Стоянка поезда составила 2 минуты.

В ходе проверки данного факта сотрудниками транспортной полиции были установлены два подростка 8 и 11 лет, поместившие на железнодорожный путь столбик километража.

Установлено, дети воспитываются в неполных семьях. Отец одного из подростков уже привлекался к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Мама другого подростка осуждена судом за совершение преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ, к 7 годам 6 месяцам с отсрочкой.

В ходе разбирательства стало известно, что несовершеннолетние, придя на перегон, демонтировали железобетонный столбик и положили его на рельс для того, чтобы посмотреть, что будет с ним, когда на него наедет поезд. О том, что их развлечение может привести к трагическим последствиям, дети не думали.

В присутствии законных представителей инспектором ПДН с детьми проведены профилактические беседы об опасности игр на объектах железнодорожного транспорта.

В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренные ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, о ненадлежащем исполнении родительских обязанности по воспитанию, своих детей.

В связи с тем, что несовершеннолетние на момент совершения правонарушения не достигли возраста привлечения к административной ответственности, в отношении каждого из подростков инспектором ПДН ЛоП МВД России на станции Сибирцево, майором полиции Янкой Паламарчук направлена информация в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по Яковлевскому муниципальному району.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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