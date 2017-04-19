Два второклассника остановили поезд в Приморье
Машинист грузового поезда на перегоне ст. Чернышевка - ст. Арсеньев применил экстренное торможение для предотвращения наезда на несовершеннолетних 8 и 9 лет, идущих по железнодорожному пути по направлению к поезду.
Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, установлено, что это ученики 2-го класса одной из средних школ Арсеньева. Дети воспитываются в семьях, которые ранее не попадали в поле зрения органов системы профилактики.
Со слов мальчиков, они гуляли после школы на улице, и им стало скучно. Решили пойти в сторону железнодорожного вокзала, откуда по железнодорожным путям продолжили свою прогулку до железнодорожного переезда. Дети были одеты в куртки с капюшонами, которые надвинули сверху на шапки, закрывая перед собой обзор пространства.
Двигались по железнодорожному пути, они слышали гудки локомотива, но подумали, что они предназначены не для них. А когда раздался очень сильный гудок, подняв головы, дети увидели, что, буквально перед ними, остановился поезд, ребята испугались и сбежали с железнодорожного полотна.
Остановка поезда составила около восьми минут.
После того, как состав продолжил свое движение, ребята вновь вернулись на железнодорожный путь и прошли по нему еще некоторое расстояние, пока не были замечены сотрудником стрелковой команды, который вывел их из опасной зоны и передал, прибывшему на место происшествия, инспектору ПДН ЛоП на ст. Сибирцево майору полиции Янке Паламарчук.
В связи с тем, что несовершеннолетние на момент совершения правонарушения не достигли возраста привлечения к административной ответственности, в отношении каждого из подростков инспектором ПДН направлена информация в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по Арсеньевскому городскому округу.
В присутствии родителей с несовершеннолетними проведены профилактические беседы об опасности нахождения на объектах железнодорожного транспорта. В отношении родителей составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних по ст.5.35 КоАП РФ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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