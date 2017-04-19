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Из-за двух пенсионерок пришлось остановить движение поезда по Транссибу

Из-за двух пенсионерок пришлось остановить движение поезда по Транссибу

Фото: Новости Саратова - СарБК

В районе Спасска-Дальнего машинисту грузового поезда, следовавшего из Владивостока в Москву, пришлось применить экстренное торможение для предотвращения наезда на двух женщин, переходивших пути в неустановленном месте.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, к разбирательству данного факта незамедлительно подключились сотрудники транспортной, которые установили личности правонарушительниц. Ими оказались две местные жительницы 80 и 66 лет, которые решили покормить бездомных собак на противоположной стороне грузового парка станции. Взяв с собой корм, сердобольные женщины отправились к собакам через 8 железнодорожных путей в горловине парка в неустановленном для перехода месте. Машинист поезда, заметивший их в опасной близости от состава, применил экстренное торможение и в графике движения грузового состава появилась несанкционированная остановка продолжительностью около 10 минут.

В отношении правонарушительниц, за действия угрожающие безопасности движения железнодорожного транспорта составлены протоколы об административном правонарушении по ч.5 ст.11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

 Данное правонарушение влечет предупреждение или наложение административного штраф.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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