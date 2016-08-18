Первоклашка остановил поезд при помощи груды камней





Машинист грузового поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на камни, наложенные на железнодорожный путь в районе Новосысоевки, — сообщили «Вестям: Приморье» в ЛО на станции Уссурийск.

К проверке данного факта незамедлительно подключились сотрудники транспортной полиции.

Инспектором по делам несовершеннолетних ЛоП на станции Сибирцево майором полиции Янкой Паламарчук установлен несовершеннолетний, пололоживший камни на рельсы. Им оказался 7-летний мальчик.

В ходе беседы, ребенок рассказал стражам порядка, что гулял на окраине села Новосысоевка, где пролегает железнодорожный путь. Оказавшись у железной дороги, первоклассник решил положить камни с насыпи на рельсы, с целью посмотреть, как по ним проедет поезд. Услышав гудок приближающегося поезда, мальчик сбежал с железнодорожного полотна под мост и спрятался.

Заметив подозрительные действия, машинист остановил поезд, осмотрел рельсы и убрал камни. Ребенок в это время убежал домой.

В присутствии законных представителей инспекторами по делам несовершеннолетних с юным нарушителем проведена профилактическая беседа о правилах безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта. Транспортные полицейские объяснили мальчику, что его действия могли привести к трагическим последствиям.

В настоящее время информация направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по Яковлевскому муниципальному району, для дальнейшей профилактической работы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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