Первоклашка остановил поезд при помощи груды камней
Машинист грузового поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на камни, наложенные на железнодорожный путь в районе Новосысоевки, — сообщили «Вестям: Приморье» в ЛО на станции Уссурийск.
К проверке данного факта незамедлительно подключились сотрудники транспортной полиции.
Инспектором по делам несовершеннолетних ЛоП на станции Сибирцево майором полиции Янкой Паламарчук установлен несовершеннолетний, пололоживший камни на рельсы. Им оказался 7-летний мальчик.
В ходе беседы, ребенок рассказал стражам порядка, что гулял на окраине села Новосысоевка, где пролегает железнодорожный путь. Оказавшись у железной дороги, первоклассник решил положить камни с насыпи на рельсы, с целью посмотреть, как по ним проедет поезд. Услышав гудок приближающегося поезда, мальчик сбежал с железнодорожного полотна под мост и спрятался.
Заметив подозрительные действия, машинист остановил поезд, осмотрел рельсы и убрал камни. Ребенок в это время убежал домой.
В присутствии законных представителей инспекторами по делам несовершеннолетних с юным нарушителем проведена профилактическая беседа о правилах безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта. Транспортные полицейские объяснили мальчику, что его действия могли привести к трагическим последствиям.
В настоящее время информация направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по Яковлевскому муниципальному району, для дальнейшей профилактической работы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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