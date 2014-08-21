Юрий Трутнев: лесной фонд должен управляться эффективно

Полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание по вопросам развития лесопромышленного комплекса на Дальнем Востоке, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.

Рассматривались вопросы стимулирования переработки древесины, внедрения в макрорегионе новой системы управления лесным комплексом.

Как отметил вице-премьер, на Дальнем Востоке сосредоточена практически половина земель лесного фонда Российской Федерации (556,2 млн га, 49%) и третья часть российских запасов древесины (24,6 млрд куб. м, 31%), при этом здесь заготавливается менее 9 % древесины от общего объема заготовки в стране (21 из 238 млн куб. м).

Правительством РФ приняты меры для снижения сырьевого экспорта и увеличения производства продукции деревообработки на территории ДФО.

«Наша задача – создать возможности для новых эффективных методов управления лесным фондом. Мы этим обязаны заниматься. Мы должны добиваться того, чтобы лесная отрасль помогала развиваться экономике страны. Надо сделать так, чтобы лесной фонд давал как можно больше пользы Российской Федерации, людям, которые в нашей стране живут», - подчеркнул Юрий Трутнев.

На Дальнем Востоке реализуется 14 приоритетных инвестиционных проектов, направленных на производство продукции глубокой переработки древесины с общим объемом заявленных инвестиций более 32 млрд рублей (фактически вложено более 38 млрд рублей). Построены и введены в эксплуатацию 5 проектов: 3 проекта в Приморском крае, 2 проекта в Хабаровском крае. Еще 9 проектов находятся в стадии реализации (4 проекта в Хабаровском крае, 2 проекта в Республики Бурятия, по 1 проекту в Приморском крае, Амурской области и Еврейской автономной области).

Как напомнил Юрий Трутнев, в декабре 2017 года было принято постановление Правительства Российской Федерации об увеличении экспортных пошлин на необработанную древесину (с 25 до 40% в 2019 году, до 60% в 2020 году и до 80% в 2021 году). В результате по итогам 9 месяцев текущего года экспорт необработанной древесины снизился на 25,4%, а экспорт продукции деревообработки увеличился на 4,1%.

«Это значительное повышение экспортных пошлин на необработанную древесину, такие меры направлены на повышение степени переработки дерева в России, увеличение объемов прибавочной стоимости в стране, создание рабочих мест. Есть ряд обращений от коллег, которые у нас занимаются лесным бизнесом, что что-то надо смягчить, растянуть сроки. Отмечу сразу - менять мы ничего не будем. Постановление Правительства РФ принято. О нем участники рынка знали, в течение двух лет было время предпринять соответствующие меры для модернизации производств. Мы будем помогать лесопромышленникам, которые нас услышали и стали работать над повышением степени переработки древесины на территории РФ», - отметил Юрий Трутнев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]