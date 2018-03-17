1 января центр Владивостока перекроют из-за людей в карнавальных костюмах
Рано утром в первый день нового года центр Владивостока перекроют ради костюмированого забега, - сообщили "Вестям: Приморье" в пресс-службе горолской администрации.
В среду, 1 января, во Владивостоке пройдет новогодний костюмированный забег. Маршрут забега пройдет по улице Корабельной Набережной от штаба Тихоокеанского флота до набережной Цесаревича.
В связи с этим будет временно ограничено движение и парковка транспортных средств с 7:30до 13:00 на участке автомобильной дороги по Корабельной Набережной (от дома №1а до пересечения с домом №21).
Объехать данные участки можно будет по Светланской, Светланскому переулку, Корабельной Набережной и Алеутской.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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