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1 января центр Владивостока перекроют из-за людей в карнавальных костюмах

1 января центр Владивостока перекроют из-за людей в карнавальных костюмах

Фото: metronews.ru

Рано утром в первый день нового года центр Владивостока перекроют ради костюмированого забега, - сообщили "Вестям: Приморье" в пресс-службе горолской администрации.

В среду, 1 января, во Владивостоке пройдет новогодний костюмированный забег. Маршрут забега пройдет по улице Корабельной Набережной от штаба Тихоокеанского флота до набережной Цесаревича.

В связи с этим будет временно ограничено движение и парковка транспортных средств с 7:30до 13:00 на участке автомобильной дороги по Корабельной Набережной (от дома №1а до пересечения с домом №21).

Объехать данные участки можно будет по Светланской, Светланскому переулку, Корабельной Набережной и Алеутской.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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