Движение во Владивостоке будет ограничено 1 января

1 января во Владивостоке пройдет новогодний костюмированный забег. Автомобильное движение по маршруту забега ограничат до 13:00, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsvl.ru.

Маршрут для участников проходит по улице Корабельной Набережной от штаба Тихоокеанского флота до набережной Цесаревича.

В связи с проведением мероприятия движение автомобилей будет ограничено. С 7:30 до 13:00 перекроют участок автодороги от дома №1а до пересечения с домом №21. Объехать можно будет по Светланской, Светланскому переулку, Корабельной Набережной и Алеутской.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]