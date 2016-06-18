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Движение во Владивостоке будет ограничено 1 января

Движение во Владивостоке будет ограничено 1 января

Фото: 360tv.ru

1 января во Владивостоке пройдет новогодний костюмированный забег. Автомобильное движение по маршруту забега ограничат до 13:00, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsvl.ru.

Маршрут для участников проходит по улице Корабельной Набережной от штаба Тихоокеанского флота до набережной Цесаревича.

В связи с проведением мероприятия движение автомобилей будет ограничено. С 7:30 до 13:00 перекроют участок автодороги от дома №1а до пересечения с домом №21. Объехать можно будет по Светланской, Светланскому переулку, Корабельной Набережной и Алеутской.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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