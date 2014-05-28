Максимальный размер долга ограничат с 1 января
В России с первого января вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам.
Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, сообщает "Вести: Приморье".
Ограничение распространяется на неустойки, включая штрафы и пени, и платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита.
Ужесточение условий потребительских кредитов и займов началось в январе 2019 года. За это время максимальный размер процентов снизился вдвое, ежедневную процентную ставку ограничили уровнем в один процент, а также ввели специальный финансовый продукт как альтернатива "займам до зарплаты".
Эти меры направлены, в первую очередь, на микрофинансовый рынок. Директор саморегулируемой организации "МиР" Елена Стратьева заявила РИА Новости, что уже принятые ограничения привели к уменьшению количества игроков на рынке, ужесточению оценки кредитоспособности заемщиков, а также сократили разрыв условий между "займами до зарплаты" и займами в сегменте installments, то есть крупными ссудами, выдаваемыми на более долгий срок.
"Последняя тенденция, на наш взгляд, биполярна: вызвана не только инициативой самих компаний, изменяющих условия предложений, но и желанием потребителей финансовых услуг. После установления дневной процентной ставки на уровне 1% займы стали дешевле, и люди стали ориентироваться на более длительный срок использования средств и их большие суммы. В дальнейшем мы ожидаем, что этот процесс продолжится", — сказала она.
При этом портфель микрозаймов продолжит расти, несмотря на вступление в силу нового этапа регулирования, поскольку "предпосылок для снижения популярности займов у россиян в текущих макроэкономических условиях просто нет", подчеркнула Стратьева.
Зампред ЦБ Владимир Чистюхин в ноябре сообщил, что регулятор пока не планирует новых ужесточений на микрофинансовом рынке, а влияние уже вступивших в силу изменений оценит во второй половине 2020 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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