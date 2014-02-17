Кредитная петля: амнистию предлагают объявить в России
1 января 2020 года в России предлагают объявить кредитную амнистию. Соответствующую инициативу на рассмотрение в Заксобрание Санкт-Петербурга внёс депутат Андрей Анохин, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на news.ru .
Гражданам должны «простить» штрафы и пени по потребительским кредитам, в том числе обеспеченным ипотекой. При этом основную сумму займа клиентам придётся погасить в те сроки, которые изначально были прописаны в договоре.
Это поможет снизить социальную напряжённость из-за чрезмерной закредитованности населения.
В условиях растущего рынка потребительских кредитов (займов) выплата каких-либо компенсаций организациям-кредиторам (заимодателям) не предусматривается. Списание долгов по санкциям (неустойкам, штрафам, пеням) не затрагивает основной долг граждан по кредитам (займам) и начисленные проценты за пользование ими, — пояснил Анохин.
Анохин отмечает, розничный кредитный портфель в последние годы растёт высокими темпами (свыше 20%). При этом доходы населения, напротив, снижаются.
Депутат приводит данные Банка России, согласно которым объём кредитов, выданных физическим лицам, только за первые восемь месяцев 2019 года вырос более чем на 15%. При этом продолжает расти ссудная задолженность физических лиц.
На протяжении последних лет, отмечает Анохин, в области кредитования граждан были реализованы различные законодательные инициативы, направленные на повышение гарантий прав и законных интересов заёмщиков. Тем не менее зависимость населения от кредиторов и вызванная этим социальная напряжённость сохраняются на недопустимо высоком уровне, что требует дальнейшего принятия законодательных мер по облегчению положения населения, констатирует депутат.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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