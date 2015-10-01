Дешевое российское вино исчезнет из магазинов

С начала нового года в России изменятся акцизы на алкогольную продукцию. В первую очередь изменения коснутся продукции российских виноделов, так как уберут льготную ставку, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на momenty.org.

Акцизная ставка для шампанского и игристых вин увеличится с 36 до 40 рублей, а для «тихих» — с 18 до 31 рубля. Президент Владимир Путин подписал закон о вине, поэтому с 2020 года страна начинает жить по своего рода винной конституции, говорит сомелье Иван Лазарев.

— В законе прописано, что российским вином теперь может называться только то, которое сделано из российского винограда, а это только 30% от всего вина, все остальное — из привозного виноматериала. Со следующего года будет запрещено писать на бутылках, произведенных вторым способом и слово «российское», и слово «вино». У нас в России дефицит сырья, как я уже сказал, всего 30% объема производства могут обеспечить собственные виноградники, а это значит, что спрос на виноград вырастет в разы и стоимость винограда тоже, — рассуждает Иван Лазарев.

На ценник повлияет не столько повышение акцизов, которое государство обещало компенсировать налоговым вычетом на ту же сумму, сколько разрешение рекламировать российские вина в СМИ, отметил и сомелье Павел Хохлов.

— Уверен, этим теперь займутся многие, а значит, придется закладывать рекламные бюджеты, — говорит Павел Хохлов. — По моим прогнозам, стоимость российского вина может вырасти на 10-15%.

Лазарев добавляет, что рост ценников может быть еще выше — от 30 до 50%, а вино станет сопоставимо по стоимости с Новым Светом, Португалией и южной Испанией.

— Этот закон лишь поможет покупателям отказаться от российского вина в пользу недорогих, конкурентноспособных иностранных образцов, — резюмирует Иван Лазарев. — Российское вино станет уделом людей со средним и выше среднего достатком, либо патриотично настроенных, либо винных энтузиастов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]