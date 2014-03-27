Мы этим убиваем себя: депутат рассказал, что продают под видом вина

Депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко выступил против инициативы продлить время продажи российского вина до полуночи.

Увеличивать время продажи алкоголя нельзя ни в коем случае, тем более что российского вина в нашей стране нет, заявил Онищенко. Парламентарий пояснил: все, что идет под названием «российское вино», — иностранный виноматериал, разлитый на территории нашей страны, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dumatv.ru

«Качество этого виноматериала вызывает очень много тревог у профессионалов. И я думаю, что Российской ассоциации розничной торговли пора бы это знать — чем они торгуют, в первую очередь, о происхождении вина и его качестве», отметил Геннадий Онищенко.

Он также порекомендовал авторам инициативы ознакомиться с российскими документами, в частности изучить «Концепцию алкогольной политики», в которой речь идет как раз о сокращении времени продажи вина в магазинах.

Между тем инициатива уже направлена в Правительство РФ, Минфин, Госдуму и Совет Федерации. Поправки могут быть внесены в законопроект о виноградарстве и виноделии, который прошел первое чтение. Авторы инициативы уверены, что при одобрении изменений в стране снизится потребление «суррогата, который люди покупают ночью».

Геннадий Онищенко с такой логикой не согласен и отмечает, что именно тот продукт, который планируют сейчас продавать после 11 вечера, и есть суррогат.

«У нас не должно продаваться после 23:00 суррогата. Так вот я их нынешний продукт отнес бы как раз к суррогатам, потому что мы зачастую не знаем, что нам продают. У нас материал-то не наш. Поэтому пока предмета для обсуждения у нас нет, потому что нет российского вина», заключил парламентарий.

Сейчас федеральный закон позволяет продавать алкоголь с 8:00 до 23:00. Более серьезные ограничения действуют только в Санкт-Петербурге и Чеченской Республике.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]