ГИБДД ищет свидетелей трагического ДТП
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о наезде на пешехода в районе 673 километра автодороги А-370 «Хабаровск – Владивосток». На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и бригада скорой медицинской помощи.
По предварительным данным, автоавария произошла в 02:30 на 673 км автодороги Хабаровск – Владивосток. Водитель с места происшествия скрылся, не оказав потерпевшему помощи. Пешеходом оказался 27-летний мужчина, который впоследствии скончался в реанимации.
Госавтоинспекция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности водителя.
Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой оказать содействие в установлении обстоятельств происшествия.
Очевидцам ДТП, владеющими какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, ставшими непосредственными свидетелями автоаварии, имеющими запись видеорегистратора, полиция предлагает обращаться по телефонам дежурной части Госавтоинспекции Приморского края: (423) 231-09-08, 2-490-921. Конфиденциальность гарантирована.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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