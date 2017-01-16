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ГИБДД ищет свидетелей трагического ДТП

ГИБДД ищет свидетелей трагического ДТП

Фото: 25.мвд.рф

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о наезде на пешехода в районе 673 километра автодороги А-370 «Хабаровск – Владивосток». На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и бригада скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, автоавария произошла в 02:30 на 673 км автодороги Хабаровск – Владивосток. Водитель с места происшествия скрылся, не оказав потерпевшему помощи. Пешеходом оказался 27-летний мужчина, который впоследствии скончался в реанимации.

Госавтоинспекция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности водителя.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой оказать содействие в установлении обстоятельств происшествия.

Очевидцам ДТП, владеющими какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, ставшими непосредственными свидетелями автоаварии, имеющими запись видеорегистратора, полиция предлагает обращаться по телефонам дежурной части Госавтоинспекции Приморского края: (423) 231-09-08, 2-490-921. Конфиденциальность гарантирована.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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