В Приморье ищут свидетелей наезда на пешехода на 651 км автодороги «Уссури»

На 651 км автодороги «Уссури» Хабаровск - Владивосток 31-летний пешеход переходил проезжую часть дороги на нерегулируемом пешеходном переходе, где его сбил неустановленный автомобиль, водитель которого впоследствии скрылся с места ДТП. После этого, 27-летний водитель автомобиля "Ниссан Тиида Латио", двигаясь со стороны Уссурийска в направлении села Михайловка, совершил наезд на лежащего на проезжей части человека. Ввиду отсутствия освещения на данном участке автодороги и темной одежды мужчины, заблаговременно увидеть его и остановиться водитель не смог.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, в результате полученных травм пешеход скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Стаж вождения водителя автомобиля "Ниссан Тиида Латио" 1 год. В 2019 году он один раз привлекался к административной ответственности по статье 12.23.3 КоАП РФ.

В настоящее время все обстоятельства данного происшествия выясняются.

Очевидцам ДТП, владеющим какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, ставшим непосредственными свидетелями автоаварии, имеющим запись видеорегистратора, полиция предлагает обращаться в дежурную часть отдела полиции по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Калинина, 17 или по телефону: 8 (4234) 32-16-26.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru