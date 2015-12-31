Генконсул США во Владивостоке поздравил приморцев новогодними стихами





Генеральный консул Луис Кришок через соцсети поздравил приморцев с наступающим Новым годом, зачитав стихотворение, — передают «Вести: Приморье».

«Мы спешим поздравить всех!

Пусть придут в году грядущем

К вам удача и успех!

Пусть для всех людей хороших

Только радость принесет,

И будет он не просто новый,

А счастливый Новый год!», — пожелал генконсул.

Мистер Кришок поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством и от имени сотрудников генконсульства, и от всего народа США.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]