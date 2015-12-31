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Вчера, 20:23
 

Генконсул США во Владивостоке поздравил приморцев новогодними стихами

Генконсул США во Владивостоке поздравил приморцев новогодними стихами

Фото: Facebook U.S. Consulate Vladivostok


Генеральный консул Луис Кришок через соцсети поздравил приморцев с наступающим Новым годом, зачитав стихотворение, — передают «Вести: Приморье».

«Мы спешим поздравить всех!
Пусть придут в году грядущем
К вам удача и успех!
Пусть для всех людей хороших
Только радость принесет,
И будет он не просто новый,
А счастливый Новый год!», — пожелал генконсул.

Мистер Кришок поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством  и от имени сотрудников генконсульства, и от всего народа США.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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