Генконсул США во Владивостоке поздравил приморцев новогодними стихами
Генеральный консул Луис Кришок через соцсети поздравил приморцев с наступающим Новым годом, зачитав стихотворение, — передают «Вести: Приморье».
«Мы спешим поздравить всех!
Пусть придут в году грядущем
К вам удача и успех!
Пусть для всех людей хороших
Только радость принесет,
И будет он не просто новый,
А счастливый Новый год!», — пожелал генконсул.
Мистер Кришок поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством и от имени сотрудников генконсульства, и от всего народа США.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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