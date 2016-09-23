В День Благодарения Генконсул США поблагодарил жителей Дальнего Востока







На День Благодарения Луис Кришок, генеральный консул США во Владивостоке устроил в своей резиденции праздничный ужин, на который пригласил американцев и русских, живущих во Владивостоке, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на официальный аккаунт генконсула в facebook.

В соцсети мистер Кришок объяснил подписчикам, что праздничный ужин в День Благодарения почти всегда включает что-нибудь из тех блюд, которые подавались на первом праздничном пиру: жареную индейку, клюквенный соус, картофель, тыквенный пирог. Прежде чем приступить к трапезе, будь то в кругу семьи или среди друзей, принято возносить благодарность за эти дары, в том числе и за радость встречи по случаю праздника.

«Мы с командой Генерального консульства США во Владивостоке благодарны прежде всего вам, всем жителям Дальнего Востока России, во-первых, за гостеприимство, во-вторых, за дружбу, в-третьих, за сотрудничество», - не стал изменять традиции и поблагодарил генконсул Кришок.

Отметим, что на праздничном столе традиции тоже были соблюдены: гостям подали и индейку, и тыквенный пирог, и клюквенный соус, и картофель.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]