В День Благодарения Генконсул США поблагодарил жителей Дальнего Востока
На День Благодарения Луис Кришок, генеральный консул США во Владивостоке устроил в своей резиденции праздничный ужин, на который пригласил американцев и русских, живущих во Владивостоке, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на официальный аккаунт генконсула в facebook.
В соцсети мистер Кришок объяснил подписчикам, что праздничный ужин в День Благодарения почти всегда включает что-нибудь из тех блюд, которые подавались на первом праздничном пиру: жареную индейку, клюквенный соус, картофель, тыквенный пирог. Прежде чем приступить к трапезе, будь то в кругу семьи или среди друзей, принято возносить благодарность за эти дары, в том числе и за радость встречи по случаю праздника.
«Мы с командой Генерального консульства США во Владивостоке благодарны прежде всего вам, всем жителям Дальнего Востока России, во-первых, за гостеприимство, во-вторых, за дружбу, в-третьих, за сотрудничество», - не стал изменять традиции и поблагодарил генконсул Кришок.
Отметим, что на праздничном столе традиции тоже были соблюдены: гостям подали и индейку, и тыквенный пирог, и клюквенный соус, и картофель.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
11.09.2019 Флаг Генконсульства США во Владивостоке приспустили в знак траура
-
30.08.2019 Американского дипломата восхитило поведение жителей Владивостока (фото)
-
31.07.2019 Новый генконсул США пообещал удивить приморцев своим свитером
-
31.07.2019 Новый генконсул США во Владивостоке вступил в должность
-
19.01.2018 Американские дипломаты окунулись в иордань во Владивостоке (фото)
-
23.09.2016 Во Владивостоке состоялся закрытый прием по случаю назначения нового генконсула США
Добавить комментарий