Флаг Генконсульства США во Владивостоке приспустили в знак траура

18 лет назад в США произошла серия терактов, в которых погибли почти 3 тысячи человек. В память этого события дети Владивостока нарисовали рисунки, — сообщают «Вести: Приморья» со ссылкой на представительство.

«11 сентября 2001 года – это день, который американцы не забудут никогда. Каждый американец помнит, где он был в то трагическое утро, и как он услышал или увидел ужасную новость. После теракта люди со всего мира выражали единодушную поддержку, в том числе и здесь, во Владивостоке - жители города присылали свои соболезнования и несли цветы к зданию Генерального консульства США. Мы никогда не забудем доброту и сочувствие русских людей, когда нас объединила общая скорбь о жертвах и наша решимость вести глобальную войну против терроризма», — рассказывает генконсул Луис Кишок на официальной странице консульства в соцсетях.

«Сегодня, в День патриота, мы чтим память жертв и скорбим всесте с теми, кто потерял в тот день своих близких», — добавляет дипломат. И делится фотографией стены консульства, на которой висят рисунки владивостокских детей на тему мира во всем мире.

Национальный флаг на здании Генконсульства США во Владивостоке приспущен в знак траура.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]