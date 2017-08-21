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Вчера, 21:57

Консульство США во Владивостоке временно отменило визовые собеседования

Консульство США во Владивостоке временно отменило визовые собеседования

Источник фото: Facebook U.S. Consulate Vladivostok

Информация о временной отмене собеседований для получения виз в США появилась на официальной странице facebook консульства во Владивостоке, — сообщают «Вести: Приморье».

«С сожалением сообщаем, что в связи в непредвиденными обстоятельствами визовые собеседования, назначенные в Генеральном консульстве США в период с 14 по 19 февраля, отменены. Мы приносим извинения за неудобство и работаем с заявителями по изменению времени их собеседований», — говорится в сообщении.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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