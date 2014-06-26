Энергетики подарили Центральной районной больнице Лучегорска медицинское оборудование
Диагностические приборы для исследования беременных женщин получила Лечегорская районная больница, — сообщили «Вестям: Приморье» в ДГК.
«Дальневосточная генерирующая компания» провела в п. Лучегорск Приморского края ежегодную благотворительную акцию «Рожденные энергией», в ходе которой краевое бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» получило современное оборудование для мониторинга беременных и плода. Четыре высокоточных диагностических прибора приобретены в рамках благотворительной программы ПАО «РусГидро».
«Энергетики понимают, как важно здоровое поколение для будущего страны, а здоровье начинается еще в утробе матери. С помощью этих приборов можно вовремя определить патологию у плода, а значит, своевременно принять меры, чтобы малыш родился здоровым», – отметил на вручении нового оборудования Лучегорской ЦРБ директор филиала «ЛуТЭК» АО «ДГК» Андрей Леонов.
Больница получила фетальный монитор и фетальный доплер, данные с которых можно распечатывать, а также два малогабаритных анализатора сердечно-сосудистой деятельности матери и плода.
«Ранее действовавшее оборудование для внутриутробной диагностики вышло из строя. Такие аппараты стоят дорого, а должны быть у каждого доктора. Поэтому для нашего учреждения – это очень хорошая помощь. Спасибо», – выразила благодарность главный врач КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» Нина Коробко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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