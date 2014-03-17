Получить жилье дважды: в закон об обеспечении жильем военнослужащих внесли поправки





При участии Главной военной прокуратуры приняты изменения в законодательство об обеспечении жильем военнослужащих и членов их семей, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на ведомство.

В рамках исполнения своих правозащитных функций Главная военная прокуратура ведет постоянную работу по внесению изменений в нормативные акты, направленные на обеспечение интересов и прав военнослужащих, а также других граждан.

В уходящем году по инициативе Главной военной прокуратуры и других заинтересованных ведомств в целях урегулирования правовой неопределенности Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят Федеральный закон от 2 декабря 2019 № 416-ФЗ «О внесении изменений в статью 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих», который вступил в силу 13 декабря 2019 года.

Закон отменил принцип однократности реализации жилищных прав военнослужащих, установленный в прежней редакции без учета требований Жилищного кодекса РФ, который ранее вызывал многочисленные обращения в суды военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. Руководствуясь этим основанием, людям отказывали в обеспечении жилыми помещениями по причине того, что они в предыдущие годы уже обеспечивались жильем в качестве членов семей других граждан.

Новая редакция закона устранила данное положение. Теперь, если на дату признания военнослужащих и членов их семей нуждающимися в жилых помещениях или предоставлении им жилья либо денежных средств на его приобретение прошло более 5 лет с даты совершения гражданско-правовых сделок с таким имуществом, совершение которых привело к уменьшению размера занимаемых жилых помещений или к их отчуждению, данные действия учету не подлежат.

Принятые изменения уже начали реально работать, они позволили восстановить право военнослужащего и членов его семьи в одном из отделов Департамента жилищного обеспечения Минобороны России. Он принят на учет нуждающимся без сокращения положенной площади жилого помещения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]