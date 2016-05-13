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379 семей военнослужащих до конца года получат жилье в Снеговой Пади 

379 семей военнослужащих до конца года получат жилье в Снеговой Пади 

Фото: «Главное военно-строительное управление по специальным объектам»

С начала 2019 года в Восточном военном округе жилищной субсидией на приобретение или строительство жилых помещений обеспечено 740 семей военнослужащих на общую сумму 5,5 млрд рублей, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

За этот же период служебными жилыми помещениями обеспечено 3599 военнослужащих, в том числе 94 многодетные семьи, каждой семье выделено жилое помещение общей площадью более 80 квадратных метров.

Кроме того, в 2019 году запланирована сдача в эксплуатацию и заселение 3-х новостроек в мкр. Снеговая Падь г. Владивосток. Планируется обеспечить служебным жильем 379 семей военнослужащих.

Федеральное государственное казенное учреждение «Восточное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны России обеспечивает жильем военнослужащих, проходящих военную службу в воинских частях Восточного военного округа, которые дислоцируются в 11 субъектах Российской Федерации.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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