379 семей военнослужащих до конца года получат жилье в Снеговой Пади
С начала 2019 года в Восточном военном округе жилищной субсидией на приобретение или строительство жилых помещений обеспечено 740 семей военнослужащих на общую сумму 5,5 млрд рублей, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ВВО.
За этот же период служебными жилыми помещениями обеспечено 3599 военнослужащих, в том числе 94 многодетные семьи, каждой семье выделено жилое помещение общей площадью более 80 квадратных метров.
Кроме того, в 2019 году запланирована сдача в эксплуатацию и заселение 3-х новостроек в мкр. Снеговая Падь г. Владивосток. Планируется обеспечить служебным жильем 379 семей военнослужащих.
Федеральное государственное казенное учреждение «Восточное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны России обеспечивает жильем военнослужащих, проходящих военную службу в воинских частях Восточного военного округа, которые дислоцируются в 11 субъектах Российской Федерации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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