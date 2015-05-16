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Приморцы встретили утро нового 2020 года костюмированным забегом

Приморцы встретили утро нового 2020 года костюмированным забегом

Фото: Инстаграм, Олег Кожемяко

Приморцы встретили утро нового 2020 года костюмированным забегом. Около 400 жителей и гостей Владивостока, среди которых именитые спортсмены, дети и любители спорта пробежали свой первый марафон в этом году.

"Утренняя пробежка отлично бодрит и поднимает настроение. Спасибо за заряд положительными эмоциями всем участникам забега", - написал на своей страничке в "Инстаграм" губернатор Олег Кожемяко, который также принял участие в акции.

 

Видео - Инстаграм, страничка Олега Кожемяко


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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