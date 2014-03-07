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Уникальную операцию провели врачи 97-летней пенсионерке в Приморье

Уникальную операцию провели врачи 97-летней пенсионерке в Приморье

Фото: Администрация Приморского края

Травматологи-ортопеды Владивостокской клинической больницы №2, более известной, как «тысячекоечная», помогли вернуться к привычной жизни 97-летней пациентке, которой был диагностирован перелом шейки бедра. Врачи успешно заменили женщине тазобедренный сустав и вернули возможность ходить.  Уже на 7-ой день после операции пациентка начала перемещаться по палате с полной нагрузкой на обе ноги. Сейчас она совершает самостоятельные прогулки по коридору отделения и готовится к выписке.

Как сообщили в пресс-службе администрации края, 96-летняя пациентка получила травму при неудачном падении.

«Диагноз – переломом шейки бедренной кости, был установлен в нашем медицинском учреждении на основании рентгенологического исследования», – говорит врач травматолог-ортопед, заведующий травматологическим отделением Роман Костив.

После оформления и первичной диагностики в приемном отделении пострадавшая была госпитализирована во 2-е травматологическое отделение.

«Пациентка прошла полное диагностическое обследование и подготовку к операции. Сама операция по эндопротезированию тазобедренного сустава длилась всего 1,5 часа», – говорит оперировавший ее доктор Костив.

Женщине был установлен английский протез Smith&Nephew, который входит в топ-5 эндопротезных производителей. В самом протезе – головка относится к инновационным технологиям, сделана из нового материала – оксиниум. Этот вариант металлокерамики, позволяет существенно снизить скорость износа протеза. Его конструкция способствует профилактике вывихов и рецидивных травм.

Роман Костив отмечает, что выполнение подобных операций пациентам старше 90 лет  можно назвать уникальными.

«Общее состояние здоровья пациентки и уровень ее активности до перелома не требовали дополнительной подготовки к операции, и мы оказали ей полный комплекс медицинской помощи. Созданные на базе “тысячекоечной” больницы условия позволяют нам выполнить диагностику, подготовку и оперативное лечение пациента за 48 часов», – подчеркивает врач.

В больнице говорят, на момент поступления женщине было 96 лет, недавно ей исполнилось 97.

«От всей души желаем ей крепкого здоровья и всего самого хорошего!» – сказали врачи.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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