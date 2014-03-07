Уникальную операцию провели врачи 97-летней пенсионерке в Приморье
Травматологи-ортопеды Владивостокской клинической больницы №2, более известной, как «тысячекоечная», помогли вернуться к привычной жизни 97-летней пациентке, которой был диагностирован перелом шейки бедра. Врачи успешно заменили женщине тазобедренный сустав и вернули возможность ходить. Уже на 7-ой день после операции пациентка начала перемещаться по палате с полной нагрузкой на обе ноги. Сейчас она совершает самостоятельные прогулки по коридору отделения и готовится к выписке.
Как сообщили в пресс-службе администрации края, 96-летняя пациентка получила травму при неудачном падении.
«Диагноз – переломом шейки бедренной кости, был установлен в нашем медицинском учреждении на основании рентгенологического исследования», – говорит врач травматолог-ортопед, заведующий травматологическим отделением Роман Костив.
После оформления и первичной диагностики в приемном отделении пострадавшая была госпитализирована во 2-е травматологическое отделение.
«Пациентка прошла полное диагностическое обследование и подготовку к операции. Сама операция по эндопротезированию тазобедренного сустава длилась всего 1,5 часа», – говорит оперировавший ее доктор Костив.
Женщине был установлен английский протез Smith&Nephew, который входит в топ-5 эндопротезных производителей. В самом протезе – головка относится к инновационным технологиям, сделана из нового материала – оксиниум. Этот вариант металлокерамики, позволяет существенно снизить скорость износа протеза. Его конструкция способствует профилактике вывихов и рецидивных травм.
Роман Костив отмечает, что выполнение подобных операций пациентам старше 90 лет можно назвать уникальными.
«Общее состояние здоровья пациентки и уровень ее активности до перелома не требовали дополнительной подготовки к операции, и мы оказали ей полный комплекс медицинской помощи. Созданные на базе “тысячекоечной” больницы условия позволяют нам выполнить диагностику, подготовку и оперативное лечение пациента за 48 часов», – подчеркивает врач.
В больнице говорят, на момент поступления женщине было 96 лет, недавно ей исполнилось 97.
«От всей души желаем ей крепкого здоровья и всего самого хорошего!» – сказали врачи.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
29.06.2019 Уникальную операцию провели беременной женщине во Владивостоке
-
20.09.2018 Приморские врачи провели сложнейшую операцию женщине с онкологией
-
11.08.2017 В Находкинской больнице готовят к выписке уникальную пациентку
-
25.06.2016 В больнице Владивостока во время операции пациентке случайно проткнули легкое
-
04.10.2015 Из окна больницы во Владивостоке выпала пенсионерка
-
07.03.2014 Жительница Владивостока получила травму, садясь в автобус в центре города
Добавить комментарий