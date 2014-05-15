Судно, следовавшее во Владивосток, столкнулось с корейской шхуной в Японском море
В Японском море российское грузовое судно столкнулось с небольшой корейской рыболовецкой шхуной. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, жертв удалось избежать, но корейское судно перевернулось и почти полностью затонуло.
Как сообщило южнокорейское информагентство «Енхап», инцидент произошел 31 декабря в 15:14 по местному времени в акватории Восточного (Японского) моря в 20 км к востоку от побережья Южной Кореи, недалеко от города Пхохан, что на юго-востоке страны. Следовавшее из Пусана во Владивосток российское торговое судно, название которого не приводится, водоизмещением 1415 тонн столкнулось с небольшой южнокорейской шхуной водоизмещением 29 тонн.
Корейское судно получило сильные повреждения, в моторный отсек стала поступать вода и в итоге оно начало тонуть. На борту корейского судна было 12 человек, но все они успели спастись, перейдя на борт находившейся поблизости похожей шхуны. Жизнь моряков вне опасности. В скором времени к месту происшествия прибыл вертолет, а затем корабль Службы береговой охраны Республики Корея.
Корейское судно в итоге затонуло. В отношении российского судна сообщается, что у него нет каких-то заметных повреждений. Состояние всех 15 членов экипажа нормальное.
В настоящий момент следователи Управления Службы береговой охраны Кореи по городу Пхохан допрашивают капитанов обоих судов, пытаясь выяснить причины происшествия.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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