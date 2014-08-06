Российское и японское суда столкнулись у берегов Японии — три человека погибли

Судно рыболовной ассоциации города Момбецу на севере Японии столкнулось с российским судном у побережья острова Хоккайдо, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС. Об этом сообщило в среду агентство Kyodo, в результате произошедшего три японских рыбака погибли.

Ранее агентство сообщало, что рыбаки находятся в состоянии остановки сердца и легких - так в Японии называют тех, у кого смерть пока не установлена уполномоченным врачом по особой процедуре. По данным Kyodo, из-за столкновения японское судно перевернулось.

Согласно информации телеканала NHK, после столкновения все пять японских рыбаков были доставлены на борт российского судна "Амур", с которым произошло столкновение и водоизмещение которого составляет 662 тонны. Водоизмещение японского судна - 9,7 тонны. Инцидент произошел в Охотском море, в 23 км от побережья острова Хоккайдо.

В Морском спасательном подцентре Южно-Сахалинска подтвердили информацию о столкновении японского рыболовецкого судна с российским. "Суда столкнулись , - сказал собеседник агентства. - Это японская зона".

Он уточнил, что трое японских рыбаков погибли. "Японское судно перевернулось. Члены экипажа упали в море. Всех подняли на борт российского судна "Амур" (водоизмещение порядка 600 тонн - прим. ТАСС). Сейчас оно следует в порт Момбецу (Япония - прим. ТАСС) для разбирательств", - уточнили спасатели.

Как сообщает "Интерфакс", на борту российского судна никто не пострадал.

Российское рыболовецкое судно "Амур" было построено в 1989 году в Японии. Оно занималось промыслом в интересах южно-сахалинского рыболовного предприятия "Амурское". Судно ходит под российским флагом и приписано в порту Невельска. Следовало в российский порт "Корсаков". Проблем с документами у судна не было.

Устанавливается, были ли на борту российского судна приморцы.

Видео - NHK

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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