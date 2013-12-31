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Трехэтажный коттедж сгорел во Владивостоке в новогоднюю ночь

Трехэтажный коттедж сгорел во Владивостоке в новогоднюю ночь

Фото: РИА Воронеж

Сообщение о пожаре на улице Малиновой поступило на пульт пожарной охраны Владивостока 1 января в 03:44. На место происшествия были направлены пожарные подразделения - горел трехэтажный коттедж, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю, в 05:32 пожарным удалось локализовать пожар. После проливки тлеющих участков и осмотра места происшествия, в 13:36 была объявлена полная ликвидация пожара.

Общая площадь горения составила 150 кв. м. Всего при тушении было задействовано 34 человека личного состава и шесть единиц техники.

Пострадавших в результате пожара нет.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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