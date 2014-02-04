Самолет из Владивостока в Москву не может вылететь по техническим причинам

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», рейс SU-1701 уже четыре часа не может отправиться в столицу, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт Международного аэропорта Владивосток.

Задержка произошла по техническим причинам. Пассажирам обещают, что борт вылетит в Москву не ранее 18:00 вместо 09:20.

По информации Vl.ru, ожидающие уже более четырех часов пассажиры сообщают, что сроки вылета постоянно переносят, ссылаясь на технические причины. При этом люди все это время находятся в зале ожидания воздушной гавани. В аэропорту Владивостока факт задержки рейса подтвердили, но о причинах сказать не смогли, сославшись на то, что всей информацией владеет авиакомпания.

«Рейс 1701 задерживается до 18:00 по местному времени, по информации на данный момент, - сообщают в справочной службе «Аэрофлота». - Причина - корректировка расписания, но в связи с чем, к сожалению, нет информации. Расчетное время прибытия в Москву - 19:50 (по московскому времени) в терминал D аэропорта Шереметьево».

Рейс SU-1701 из Владивостока в Москву должен был выполняться на самолете Boeing 777-300ER, который вмещает около 400 пассажиров.

Напомним, по правилам воздушных перевозок пассажиров, при задержке рейса более двух часов авиакомпания должна обеспечить пассажиров бесплатными напитками, при задержке более четырех часов — горячим питанием. При переносе рейса на шесть часов ночью и от восьми часов днем авиакомпания должна предложить пассажирам бесплатное размещение в гостинице, при этом перевозчик должен организовать трансфер из аэропорта и обратно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]